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Сбитие дирижаблей: КНР просит США о сотрудничестве
17.02.2023 11:00 Алина Груднева

Сбитие дирижаблей: КНР просит США о сотрудничестве

Китай просит Соединенные Штаты Америки о сотрудничестве в рамках расследования участившихся случаев обнаружения воздушных шаров-шпионов.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел КНР.

Китайское внешнеполитическое ведомство предлагает Вашингтону обсудить распространение дирижаблей в Северной Америке. 

"Нам нужно вернуть отношения в безопасное и стабильное состояние", — сказано в заявлении.

Напомним, первый дирижабль, который сбили Штаты, оказался китайским. В КНР тогда заявили, что он был гражданским и якобы предназначался для метеорологических исследований.

После этого неопознанные летающие объекты были вновь замечены в США, а также в Канаде. Между тем, в КНР также заявили, что заметили в небе похожие объекты.
 

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