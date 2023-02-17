



Сбитие дирижаблей: КНР просит США о сотрудничестве

Китай просит Соединенные Штаты Америки о сотрудничестве в рамках расследования участившихся случаев обнаружения воздушных шаров-шпионов.



Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел КНР.



Китайское внешнеполитическое ведомство предлагает Вашингтону обсудить распространение дирижаблей в Северной Америке.



"Нам нужно вернуть отношения в безопасное и стабильное состояние", — сказано в заявлении.



Напомним, первый дирижабль, который сбили Штаты, оказался китайским. В КНР тогда заявили, что он был гражданским и якобы предназначался для метеорологических исследований.



После этого неопознанные летающие объекты были вновь замечены в США, а также в Канаде. Между тем, в КНР также заявили, что заметили в небе похожие объекты.

