Сбитие дирижаблей: КНР просит США о сотрудничестве
Китай просит Соединенные Штаты Америки о сотрудничестве в рамках расследования участившихся случаев обнаружения воздушных шаров-шпионов.
Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел КНР.
Китайское внешнеполитическое ведомство предлагает Вашингтону обсудить распространение дирижаблей в Северной Америке.
"Нам нужно вернуть отношения в безопасное и стабильное состояние", — сказано в заявлении.
Напомним, первый дирижабль, который сбили Штаты, оказался китайским. В КНР тогда заявили, что он был гражданским и якобы предназначался для метеорологических исследований.
После этого неопознанные летающие объекты были вновь замечены в США, а также в Канаде. Между тем, в КНР также заявили, что заметили в небе похожие объекты.