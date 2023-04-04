



Сбежавший капитан ФСО РФ: Путин - военный преступник

Сбежавший за границу капитан Федеральной службы охраны РФ Глеб Каракулов назвал президента России Владимира Путина "военным преступником", который "патологически боится" за собственную жизнь.



Об этом бывший инженер в управлении секретной связи главы Кремля сказал в интервью "Центр Досье".



"В феврале этого года началась преступная война, и я не мог идти на соглашение с совестью. Я просто не мог находиться на службе этого президента. Я считаю этого человека военным преступником. Хотя я не участвовал именно в военных действиях, но выполнять его преступные приказы или просто находиться у него на службе я не считаю для себя возможным", - пояснил Каракулов.



В октябре прошлого года его отправили в командировку в Казахстан. Оттуда вместе с женой и ребенком он вылетел в Турцию по служебному паспорту. По словам Каракулова, Путин живет в информационном вакууме, поскольку не пользуется ни телефоном, ни интернетом.



"Вся информация, которую он получает - только от людей, непосредственно близких. Он живет в своего рода информационном вакууме", - отметил он.

