



Сбежавших из РФ граждан припугнули последствиями

Сбежавшие в другие страны из России граждане столкнутся с серьезными последствиями на родине.



Такое предупреждение в эфире Sputnik сделала официальный представитель министерства иностранных РФ Мария Захарова.



По ее словам, на политические лозунги сбежавших россиян "будет дан соответствующий ответ". Тем не менее, Захарова считает, что всех беглецов не стоит "мести под одну гребенку", поскольку причины для отъезда из РФ могут быть разные.



"Но есть очень важная и принципиальная вещь. Если люди выступают с какими-то политическими лозунгами – вне зависимости от того, кем они являются – они должны понимать, что может и должен последовать ответ", — отметила она.

