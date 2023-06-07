



СБ ООН: РФ намеренно уничтожает Украину и ее экологию

Во вторник, 6 июня, состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН, на котором постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица обвинил Россию в подрыве Каховской ГЭС и назвал этот шаг "масштабным экологическим терактом", который стал крупнейшим за последние десятилетия рукотворным бедствием в Европе.



По словам Кислицы, Россия преследовала цель поразить как можно большее число людей и нанести масштабный экологический ущерб.



"Используя тактику "выжженной земли", в этом случае затопленной земли, российские оккупанты по сути признают, что эта территория не принадлежит им, они не могут ее удержать. Россия контролировала Каховскую ГЭС более года. Невозможно взорвать дамбу извне. Это результат подрыва россиянами", - заявил постоянный представитель Украины при ООН.



"Мы уже наблюдали ту же технику - обвинять жертву в своих преступлениях. И было мало шансов, что страна, отчаянно отрицающая свои военные преступления в Мариуполе, Буче, Изюме, Запорожской АЭС, признает ответственность за сегодняшнюю техногенную катастрофу", - уточнил он.

По его словам, взрыв дамбы Каховской ГЭС - акт экологического и техногенного терроризма, крупнейшая техногенная катастрофа в Европе за последние десятилетия, и еще один пример геноцида России против украинцев.

"Это ответ Кремля странам, призывающим к мирным переговорам с РФ. Россия только что подтвердила своими действиями, что ее совсем не интересует деэскалация или мир. Ее нужно остановить и обезвредить, а не успокаивать", - сказал Кислица.

Он также напомнил, что Россия уже больше года оккупирует плотину и всю Каховскую ГЭС.

"Физически ее невозможно взорвать как-то снаружи обстрелами. Ее заминировали российские оккупанты. И они ее взорвали", - заверил представитель Украины в ООН.

В подтверждение своих слов, он добавил, что за неделю до взрыва Каховской ГЭС 30 мая правительство РФ приняло решение, что не будут проводиться технические расследования аварий на опасных производственных объектах и гидравлических объектах, произошедших в результате военных действий, диверсий или актов терроризма.

"Россию необходимо обезвредить, а не умиротворять. Это будет самый большой вклад в безопасность региона и мира в целом», - подчеркнул Кислица.



Стоит отметить, что Китай и ОАЭ традиционно призывали к прекращению боевых действий путем переговоров и воздержались от обвинений в адрес России.



Так, представитель Пекина выразил "глубокую встревоженность" Китая ситуацией вокруг Каховской ГЭС и ее экологическими последствиями. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал приложить усилия для защиты мирного населения и не допустить ядерной катастрофы.



"Мы выражаем глубокую обеспокоенность разрушением плотины Каховской ГЭС. Мы глубоко встревожены гуманитарными, экономическими и экологическими последствиями", - отметил китайский дипломат.



По его словам, Пекин "призывает все стороны конфликта соблюдать международное гуманитарное право и прилагать все усилия для защиты мирного населения и гражданской инфраструктуры".

Цзюнь подчеркнул, что важно не допустить ядерную катастрофу в связи с угрозой безопасности работы Запорожской АЭС.



Как сообщал Mignews.ua, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты совершили самое большое за последние десятилетие преступление экоцида, взорвав Каховскую ГЭС в Херсонской области.



Напомним, 6 июня 2023 года российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. В зоне затопления оказались около 80 населенных пунктов, где находятся около 16 тысяч людей. Каховская ГЭС полностью уничтожена. Ее подрыв РФ совершила дистанционного и готовили его заранее.

По данным NBC News, США располагают разведывательными данными, которые подтверждают, что именно Россия подорвала Каховскую гидроэлектростанцию. Президент США Джо Байден заявил, что США помогут Украине. Главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель и комиссар по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич назвали подрыв Каховской ГЭС "новым измерением агрессии России и нарушением международного права".