



СБ ООН проведет голосование по резолюции за прекращение огня в Газе

Совет Безопасности ООН проведет 20 февраля заседание, чтобы проголосовать по резолюции, призывающей к прекращению огня в Газе.



США пытаются убедить государства-члены СБ ООН не голосовать за этот документ.



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Вашингтон намерен представить собственное предложение, согласно которогму прекращение огня станет возможным только тогда, когда похищенные будут возвращены террористами домой.



Также согласно тексту резолюцию США, которую те намерены подать на голосование, операция в Рафиахе будет возможной только тогда, когда население Газы, которое там укрывается, будет в безопасности.

