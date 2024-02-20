Новости » Политика
СБ ООН проведет голосование по резолюции за прекращение огня в Газе
20.02.2024 17:16 Алина Груднева

СБ ООН проведет голосование по резолюции за прекращение огня в Газе

Совет Безопасности ООН проведет 20 февраля заседание, чтобы проголосовать по резолюции, призывающей к прекращению огня в Газе.

США пытаются убедить государства-члены СБ ООН не голосовать за этот документ.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Вашингтон намерен представить собственное предложение, согласно которогму прекращение огня станет возможным только тогда, когда похищенные будут возвращены террористами домой.

Также согласно тексту резолюцию США, которую те намерены подать на голосование, операция в Рафиахе будет возможной только тогда, когда население Газы, которое там укрывается, будет в безопасности.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы