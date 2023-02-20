



СБ ООН отклонил голосование по прекращению переселенческой деятельности Израиля

Совет Безопасности ООН не будет голосовать за резолюцию, осуждающую поселения в Иудее и Самарии. Голосование было запланировано на понедельник, 20 февраля, но Объединенные Арабские Эмираты отозвали текст резолюции.



В настоящее время ОАЭ ищут консенсусное заявление против поселенческой деятельности Израиля, которое было бы менее противоречивым.

Палестинские и израильские дипломаты ведут переговоры для достижения компромисса.



‘Учитывая позитивные переговоры между сторонами, мы сейчас работаем над проектом PRST [заявления председателя Совета Безопасности], который позволит достичь консенсуса. Соответственно, голосования по проекту постановления в понедельник не будет. Большая часть формулировок PRST будет взята из проекта резолюции ”, — говорится в записке ОАЭ, направленной в СБ ООН в воскресенье.



Ожидалось, что в этой резолюции содержится призыв к Израилю немедленно и полностью прекратить всю деятельность по созданию поселений в Иудее и Самарии.



ОАЭ, занимающие одно из 15 мест в СБ ООН, взяли на себя инициативу по этому вопросу от имени Палестинской автономии.



Соединенные Штаты, являющиеся постоянным членом Совета, имеют право наложить вето на резолюцию или заблокировать заявление председателя. Вместо того, чтобы предпринять эти шаги, администрация Байдена стремилась убедить ПА отказаться от каких-либо действий в СБ ООН.



Израиль не полагался ни на какие заявления, сделанные в воскресенье, и планировал работать до последнего момента, чтобы предотвратить какие-либо действия СБ ООН в понедельник, когда совет собирается на свое ежемесячное заседание по израильско-палестинскому конфликту.



