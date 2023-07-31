



Саудовско-иранское примирение под угрозой: "газовые" разногласия обострились

Обострение спора по поводу газового месторождения в Персидском заливе ставит под угрозу заключенное при посредничестве Китая соглашение о примирении региональных соперников Саудовской Аравии и Ирана.



Саудовская Аравия и соседний Кувейт совместно претендуют на морское газовое месторождение Аль-Дурра. Иран заявляет, что у него есть права на месторождение, которое он называет Араш. Обе стороны провели переговоры в Иране в марте, но не смогли договориться о демаркации границы.



Насер Канаани, пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана, заявил сегодня, 31 июля, что Иран не потерпит никаких нарушений своих прав, повторяя слова министра нефти страны, произнесенные накануне. На прошлой неделе министр нефти Кувейта сообщил новостному каналу Sky News Arabia, что его страна начнет бурение и добычу, не дожидаясь заключения сделки.



Саудовская Аравия встала на сторону Кувейта, заявив, что эти две страны имеют исключительное право собственности на месторождение, и призвала Иран вернуться к переговорам.



Саудовская Аравия и Иран, которые поддерживали противоположные стороны в конфликтах на Ближнем Востоке и обвиняли друг друга в дестабилизации региона, в марте 2023 года договорились восстановить дипломатические отношения после семилетней заморозки.

