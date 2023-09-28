



Саудовский дипломат отменил визит на Храмовую гору из-за возмущения палестинцев

Посол-нерезидент Саудовской Аравии в Палестинской автономии Наиф аль-Судаири не посетит Храмовую гору из-за негативной реакции со стороны палестинской общественности. Об этом сообщила газета Haaretz в четверг, 28 сентября.



Аль-Судаири в настоящее время возглавляет делегацию послов Саудовской Аравии, которые встретились с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом в Рамалле и посетили другие анклавы, контролируемые ПА, в Иудее и Самарии.



Критики аль-Судаири были против запланированного им посещения Храмовой горы из-за ее расположения в восточном Иерусалиме.



Мечеть Аль-Акса на территории комплекса контролируется иорданской исламской организацией Вакф, и евреям запрещено совершать там богослужения.



Несмотря на это, некоторые палестинцы утверждают, что дипломаты, посещающие это место, “нормализуют” контроль Израиля над Храмовой горой просто потому, что святое место расположено в столице Израиля, а у некоторых пешеходных входов на территорию комплекса размещена израильская полиция.

Ранее палестинцы оскорбляли и преследовали посетителей Храмовой горы из Эмиратов и Бахрейна, поскольку их страны нормализовали отношения с еврейским государством.