



Саудовская Аравия заявила об "активном нейтралитете" в отношении войны в Украине

Саудовская Аравия заявила о нейтралитете в отношении войны России против Украины. Об этом сказал министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд, сообщает The Guardian.



По словам министра, Саудовская Аравия выбрала "активный нейтралитет".



С таким заявлением Фейсал бин Фархан Аль Сауд выступил после сегодняшнего визита украинского президента Владимира Зеленского в Джидду и его обращения к лидерам Лиги арабских государств.



Напомним, сегодня, 19 мая, Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию и принял участие в саммите Лиги арабских государств. Также с ним прибыл лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.



В ходе визита президент встретился с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. В ходе переговоров, среди прочего, они обсудили украинскую формулу мира.



Министр иностранных дел Саудовской Аравии во время визита в Украину, который состоялся в феврале этого года, подписал документы о предоставлении помощи Украине.



Тогда было подписано два документа с пакетом пособия на 400 миллионов долларов. Начиная с марта этого года в Украину было отправлено не менее 5 самолетов с гуманитарной помощью.



Кроме того, Саудовская Аравия хочет быть посредником между Украиной и РФ, в частности, по вопросу обмена пленными.



В то же время, по данным западных СМИ, Саудовская Аравия несмотря на войну в Украину продолжала импортировать миллионы баррелей нефтепродуктов из России. Так, в марте этого года страна импортировала из РФ рекордное количество дизтоплива.