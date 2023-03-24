



Саудовская Аравия ведет переговоры с Сирией об открытии своего посольства

Саудовская Аравия ведет переговоры с Сирией об открытии своего посольства, сообщило государственное телевидение королевства поздно вечером в четверг, что является последней дипломатической перестановкой в ​​регионе.



Объявление по государственному телевидению было сделано после того, как на переговорах в Пекине при посредничестве Китая Саудовская Аравия и Иран договорились вновь открыть посольства в странах друг друга после многих лет напряженности. Президент Сирии Башар Асад сохранил свою власть в средиземноморской стране, потрясенной арабской весной 2011 года, только с помощью Ирана и России.



В последние дни СМИ сообщали о возможной разрядке напряженности в преддверии объявления саудовского государственного телевидения. The Wall Street Journal со ссылкой на анонимных саудовских и сирийских официальных лиц приписала переговоры о возобновлении работы посольств стран российскому посредничеству.



Королевство поддержало сирийскую оппозицию против Асада во время восстания в Сирии, перешедшего в гражданскую войну, которая началась в 2011 году. Однако в последние годы назревает региональное сближение. Разрушительное землетрясение в прошлом месяце в Сирии и Турции вызвало сочувствие международного сообщества и ускорило процесс, поскольку Саудовская Аравия и другие арабские страны отправили помощь в Дамаск.

Асад посетил Оман в конце февраля. В воскресенье он отправился в Объединенные Арабские Эмираты, еще одну страну, которая ранее поддерживала боевиков, пытавшихся свергнуть его правительство.



Министр иностранных дел Саудовской Аравии публично признал, что среди арабских стран растет консенсус в отношении необходимости диалога с Дамаском. В мае Саудовская Аравия примет у себя следующий саммит Лиги арабских государств, на котором большинство государств надеются восстановить членство Сирии после того, как оно было приостановлено в 2011 году, заявил генеральный секретарь Лиги Ахмед Абул Гейт.