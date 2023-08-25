



Саудовская Аравия рассматривает предложение Китая по поводу АЭС

Саудовская Аравия рассматривает предложение Китая относительно строительства для страны Китаем АЭС.



Об этом сообщил источник газете Wall Street Journal.



Решение, если оно будет принято, может нанести вред планам США, которые включают нормализацию страны с Израилем.



Официальные лица в Саудовской Аравии, сообщили, что государственная Китайская национальная ядерная корпорация представила предложение построить ядерный реактор в восточной провинции Саудовской Аравии, недалеко от границы с Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами.