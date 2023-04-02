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Саудовская Аравия пригласит президента Сирии на саммит Лиги арабских государств
02.04.2023 15:45 Евгения Маркова

Саудовская Аравия пригласит президента Сирии на саммит Лиги арабских государств

Саудовская Аравия планирует пригласить президента Сирии Башара Асада на саммит Лиги арабских государств, который пройдет в Эр-Рияде 19 мая. Об этом сообщают три источника, знакомые с ситуацией, пишет Уnet.

Этот шаг официально положит конец региональной изоляции Сирии, в которой она оказалась после начала гражданской войны в стране в 2011 году.

Согласно двум источникам, министр иностранных дел Саудовской Аравии в ближайшие недели отправится в Дамаск, чтобы передать Асаду официальное приглашение.

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