



Саудовская Аравия пригласит президента Сирии на саммит Лиги арабских государств

Саудовская Аравия планирует пригласить президента Сирии Башара Асада на саммит Лиги арабских государств, который пройдет в Эр-Рияде 19 мая. Об этом сообщают три источника, знакомые с ситуацией, пишет Уnet.



Этот шаг официально положит конец региональной изоляции Сирии, в которой она оказалась после начала гражданской войны в стране в 2011 году.



Согласно двум источникам, министр иностранных дел Саудовской Аравии в ближайшие недели отправится в Дамаск, чтобы передать Асаду официальное приглашение.