



Саудовская Аравия обвинила Бен-Гвира в провокациях

Саудовская Аравия осуждает восхождение министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую Гору по случаю поста Тиша бе-Ав.



Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел страны.



"Мы осуждаем министра внутренней безопасности и группу поселенцев, ворвавшихся в район мечети Аль-Акса. Это поведение представляет собой вопиющее нарушение международных норм и является провокацией", - сказано в заявлении.



По данным Эр-Рияда, восхождение евреев на Храмовую Гору является "ударом" по чувствам мусульман по всему миру.



"Вся ответственность лежит на Израиле", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

