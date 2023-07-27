Саудовская Аравия обвинила Бен-Гвира в провокациях
Саудовская Аравия осуждает восхождение министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую Гору по случаю поста Тиша бе-Ав.
Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел страны.
"Мы осуждаем министра внутренней безопасности и группу поселенцев, ворвавшихся в район мечети Аль-Акса. Это поведение представляет собой вопиющее нарушение международных норм и является провокацией", - сказано в заявлении.
По данным Эр-Рияда, восхождение евреев на Храмовую Гору является "ударом" по чувствам мусульман по всему миру.
"Вся ответственность лежит на Израиле", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.