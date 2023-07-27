Новости » Политика
Саудовская Аравия обвинила Бен-Гвира в провокациях
27.07.2023 13:09 Алина Груднева

Саудовская Аравия обвинила Бен-Гвира в провокациях

Саудовская Аравия осуждает восхождение министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую Гору по случаю поста Тиша бе-Ав.

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел страны.

"Мы осуждаем министра внутренней безопасности и группу поселенцев, ворвавшихся в район мечети Аль-Акса. Это поведение представляет собой вопиющее нарушение международных норм и является провокацией", - сказано в заявлении.

По данным Эр-Рияда, восхождение евреев на Храмовую Гору является "ударом" по чувствам мусульман по всему миру.

"Вся ответственность лежит на Израиле", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы