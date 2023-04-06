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Саудовская Аравия о ситуации в Аль-Акса: "вопиющее нарушение"
06.04.2023 13:10 Алина Груднева

Саудовская Аравия о ситуации в Аль-Акса: "вопиющее нарушение"

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии осудило столкновения между полицией и палестинцами в мечети Аль-Акса, произошедшие во второй раз за два дня.

Внешнеполитическое ведомство назвало "штурм" израильскими правоохранителями "вопиющим нарушением".

"Эти действия подрывают мирные усилия. Подобные действия нарушают международные принципы и нормы, касающиеся уважения религиозных святынь", — сказали в МИД.

В ведомстве подтвердили поддержку всех усилий, направленных на прекращение "оккупации" и достижение справедливого и всеобъемлющего решения "дела палестинцев".


 

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