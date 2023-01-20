



Саудовская Аравия назвала условие для нормализации отношений с Израилем

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан заявил в четверг, что соглашение о создании палестинского государства будет предварительным условием для его страны для установления официальных дипломатических отношений с Израилем.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Принц Фейсал, находясь в Давосе, сказал: "Мы постоянно заявляли, что считаем, что нормализация отношений с Израилем очень отвечает интересам региона. Однако, настоящая нормализация и настоящая стабильность возможны только в том случае, если дать палестинцам надежду, дать палестинцам достоинство. Для этого необходимо дать палестинцам государство, и это приоритет".



