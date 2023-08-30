



Саудовская Аравия намерена возобновить финансовую поддержку ПА

Саудовская Аравия предлагает возобновить финансовую поддержку Палестинской автономии в знак того, что королевство прилагает серьезные усилия для установления дипломатических отношений с Израилем. Об этом сообщила 29 августа The Wall Street Journal.



По данным издания, официальные лица Саудовской Аравии рассчитывают заручиться поддержкой главы ПА Махмуда Аббаса для открытых связей с Израилем, обеспечив большую легитимность любого соглашения и предотвратив обвинения в пренебрежении интересами палестинских арабов. Палестинская администрация на следующей неделе планирует отправить делегацию в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить помощь Саудии в создании палестинского государства.



Саудовская Аравия вложила более 5 миллиардов долларов в палестинский вопрос, включая прямую поддержку ПА, но начала сокращать финансирование в 2016 году на фоне обвинений в некомпетентности и коррупции, при этом помощь упала со 174 миллионов долларов в год в 2019 году до нуля в 2021 году.



По данным The Wall Street Journal, наследный принц Мухаммед бен Салман заверил, что если Аббасу удастся взять безопасность под контроль, королевство возобновит финансирование Палестинской автономии и не примет никаких соглашений с Израилем против создания независимого палестинского государства.