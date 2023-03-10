



Саудовская Аравия: отношения с Израилем зависят от обещаний США и ядерной помощи

Мир между Саудовской Аравией и Израилем зависит от помощи Вашингтона в развитии саудовской гражданской ядерной программы и предоставления гарантий безопасности, говорится в эксклюзивном отчете The Wall Street JournaL, опубликованном в четверг со ссылкой на обсуждения между двумя странами.



Сообщается, что законодатели Капитолия США будут выступать против таких требований.



На вопрос итальянской газеты La Repubblica, будут ли соглашения Авраама включать Саудовскую Аравию, премьер-министр Биньямин Нетаниягу сказал, что они будут "развиваться" и что "другие последуют за ними, особенно если у нас будет присоединение Саудовской Аравии. Но это должен быть выбор Саудовской Аравии".



Бывший посол США в Израиле Дэниел Шапиро сказал, что это будет “очень сложный гордиев узел”, имея в виду возможную сделку между Саудовской Аравией и Израилем, пишет издание.



В сообщении Bloomberg от середины февраля говорится, что Израиль и Саудовская Аравия, как сообщается, развивают более тесные военные и разведывательные связи и разделяют опасения по поводу Ирана.



Поскольку президент США Байден спорил с Саудовской Аравией по поводу цен на нефть, российского вторжения в Украину и войны в Йемене, сделка “ознаменовала бы дипломатическую победу” Байдена, сообщает Journal.



Нормализация отношений между Эр-Риядом и Иерусалимом может побудить другие арабские и мусульманские страны последовать и ускорить “возглавляемые США усилия по созданию регионального военного союза для противодействия Ирану”, говорится в докладе.



Ранее Саудовская Аравия утверждала, что мир с Израилем возможен только после того, как палестинцы и израильтяне придут к решению о создании двух государств.







