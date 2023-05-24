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Саудовская Аравия и Канада восстановят дипотношения
24.05.2023 21:38 Алина Груднева

Саудовская Аравия и Канада восстановят дипотношения

Саудовская Аравия и Канада намерены полностью восстановить дипломатические отношения.

Об этом сообщили в Эр-Рияде.

Уточняется, что королевство готово пойти на такой шаг после спора о правах человека в 2018 году, когда Эр-Рияд выслал посла Оттавы и заморозил сферу торговли.

Решение принято после прошлогодних переговоров между наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Принято решение восстановить дипломатические отношения с Канадой до прежнего уровня", — сообщает МИД Саудовской Аравии.

В Канаде подтвердили, что обе страны назначат новых послов. Канада намерена назначить на эту должность Жана-Филиппа Линто.
 

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