



Саудовская Аравия и Канада восстановят дипотношения

Саудовская Аравия и Канада намерены полностью восстановить дипломатические отношения.



Об этом сообщили в Эр-Рияде.



Уточняется, что королевство готово пойти на такой шаг после спора о правах человека в 2018 году, когда Эр-Рияд выслал посла Оттавы и заморозил сферу торговли.



Решение принято после прошлогодних переговоров между наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.



"Принято решение восстановить дипломатические отношения с Канадой до прежнего уровня", — сообщает МИД Саудовской Аравии.



В Канаде подтвердили, что обе страны назначат новых послов. Канада намерена назначить на эту должность Жана-Филиппа Линто.

