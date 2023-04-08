



Саудовская Аравия и Иран договариваются об открытии посольств

В субботу, 8 апреля, официальные лица Саудовской Аравии прибыли в Иран, чтобы обсудить процедуры открытия посольства Эр-Рияда в Тегеране и консульства в Мешхеде.



Об этом сообщает министерство иностранных дел Саудовской Аравии.



Стороны долгое время вели переговоры о нормализации отношений при посредничестве Китая.



В конечном итоге, в марте они договорились положить конец своим дипломатическим разногласиям и вновь открыть дипломатические миссии.



