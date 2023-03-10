



Саудовская Аравия хочет от США гарантий безопасности в обмен на связи с Израилем

Саудовская Аравия заявляет, что нормализует отношения с Израилем, если Соединенные Штаты предоставят ей обязательства в области безопасности и помогут в развитии гражданской ядерной программы, сообщила The Wall Street Journal в четверг. Два требования Саудовской Аравии рассматриваются как “серьезные препятствия” на пути к соглашению, поскольку “некоторые законодатели из Вашингтона, вероятно, будут выступать против этих мер”, говорится в отчете.



Что касается гарантий безопасности, Саудовская Аравия уже просила об этом, но президенты обеих сторон отказали ей. И официальные лица США и Израиля опасаются, что помощь Саудовской Аравии в ядерной программе невоенного назначения может привести к разработке собственного ядерного оружия и спровоцировать гонку вооружений с Ираном.



“Ядерная проблема – одна, если не самая большая, проблема для Израиля, и один из израильтян должен обсудить, стоит ли это цены за мир”, – считает Йоэль Гузански, старший научный сотрудник тель-авивского Института исследований национальной безопасности.



Однако, такое соглашение стало приоритетом для администрации Байдена, которая хочет дипломатической победы, считают люди, участвовавшие в дискуссиях.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу также стремится к сделке, которую он считает частью защиты от ядерного Ирана. Он заявил, что мир с Саудовской Аравией будет иметь большое значение для решения арабо-израильского конфликта. В последние годы Саудовская Аравия улучшила свои связи в области безопасности с Израилем из-за иранской угрозы, также с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном.



Тем не менее, саудиты не хотят открыто подписывать соглашение с Израилем, опасаясь негативной реакции со стороны других арабских государств и собственного населения.



“Наследный принц Мохаммед бин Салман, фактический правитель Саудовской Аравии, дал понять, что хочет увидеть значительную поддержку среди граждан Саудовской Аравии, прежде чем он согласится на какую-либо сделку, по словам людей, которые встречались с ним, чтобы обсудить этот вопрос”, — сообщает WSJ.



Согласно недавнему опросу, проведенному Арабским центром исследований и политических исследований, противодействие Саудовской Аравии отношениям с Израилем упало с 91% в 2014 году до 38% в 2022 году.



“Королевство склонно к нормализации отношений с Израилем”, – полагает Марк Дубовиц, генеральный директор Фонда защиты демократий. “Его требования со стороны Вашингтона, даже если они кажутся некоторым чрезмерными, являются выражением озабоченности Саудовской Аравии безопасностью, а не способом сказать Израилю “нет”.