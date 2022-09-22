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Саудовская Аравия готова стать посредником между Украиной и РФ | Фото: president.gov.ua
22.09.2022 20:55 Ольга Белозерова

Саудовская Аравия готова стать посредником между Украиной и РФ

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе беседы принц заверил украинского президента "в готовности королевства приложить усилия в качестве посредника между всеми сторонами" войны в Украине. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Кроме этого Мухаммед ибн Салман подтвердил поддержку Саудовской Аравией "всех усилий по урегулированию конфликта политическими методами".

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, поблагодарил принца за содействие в обмене пленных иностранцев. Стороны также обсудили вопросы энергетической безопасности Украины и послевоенного восстановления. 

"Провел теплый разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Поблагодарил за содействие в освобождении иностранных граждан, приобщении к медиации и ведущую роль Саудовской Аравии в регионе. Обсудили вопросы энергетической безопасности Украины, послевоенного восстановления и совместных инвестиционных проектов", – написал глава украинского государства в Twitter.

 



Напомним, что именно при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Россия освободила 10 иностранных военнопленных. 

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