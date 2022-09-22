



Саудовская Аравия готова стать посредником между Украиной и РФ

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.



В ходе беседы принц заверил украинского президента "в готовности королевства приложить усилия в качестве посредника между всеми сторонами" войны в Украине. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.



Кроме этого Мухаммед ибн Салман подтвердил поддержку Саудовской Аравией "всех усилий по урегулированию конфликта политическими методами".



Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, поблагодарил принца за содействие в обмене пленных иностранцев. Стороны также обсудили вопросы энергетической безопасности Украины и послевоенного восстановления.



"Провел теплый разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Поблагодарил за содействие в освобождении иностранных граждан, приобщении к медиации и ведущую роль Саудовской Аравии в регионе. Обсудили вопросы энергетической безопасности Украины, послевоенного восстановления и совместных инвестиционных проектов", – написал глава украинского государства в Twitter.





Провів теплу розмову зі Спадкоємним принцом 🇸🇦 Мухаммадом бін #Салманом. Подякував за сприяння у звільненні іноземних громадян, долучення до медіації та провідну роль 🇸🇦 у регіоні. Обговорили питання енергетичної безпеки 🇺🇦, повоєнної відбудови та спільних інвестиційних проектів. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2022