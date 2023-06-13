



Саудия–США: Отношения с Израилем без палестинского государства не нормализуются

Посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне подтвердило, что королевство не планирует нормализовать отношения с Израилем до тех пор, пока не будет создано палестинское государство, на фоне активизации усилий США по заключению мирного соглашения между Иерусалимом и Эр-Риядом.



“Позиция Саудовской Аравии в отношении израильско-палестинского конфликта была четкой и неизменной на протяжении многих лет”, – заявил пресс-секретарь Саудовской Аравии Фахад Назер в интервью Arab News, опубликованном в воскресенье.



Назер отметил поддерживаемую Саудовской Аравией Арабскую мирную инициативу, впервые представленную в 2002 году, которая обещает Израилю полные дипломатические отношения с 57 арабскими и мусульманскими государствами после достижения соглашения с палестинцами.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу ранее заявлял, что предложение имеет “позитивные элементы”, но воздерживался от его одобрения.



Назер больше не комментировал Израиль в интервью, которое в основном касалось американо-саудовских отношений и недавнего сближения между его страной и Ираном при посредничестве Китая.



“Когда речь идет конкретно об Иране, мы все время и несколько лет назад говорили, что Иран, очевидно, является нашим соседом. У них большой потенциал. У них преимущественно молодое население. У них великая история и культура”, – сказал он, отметив сохраняющиеся точки трения, такие как ядерная программа Тегерана.



Комментарии пресс-секретаря прозвучали через несколько дней после того, как министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан аналогичным образом подчеркнул, что нормализация зависит от решения израильско-палестинского конфликта на основе сосуществования двух государств.

“Хотя дипломатические отношения между Израилем и Саудовской Аравией принесут значительную пользу региону, они будут ограничены без палестинского государства” – сказал бин Фархан.



“Я думаю, что мы должны продолжать фокусироваться на поиске пути к решению, основанному на двух государствах, на поиске пути к обеспечению достоинства и справедливости палестинцев. Я думаю, что США придерживаются аналогичного мнения о том, что важно продолжать эти усилия”, – сказал он на прошлой неделе после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Эр-Рияде.



Кроме того, официальные лица заявили, что Саудовская Аравия будет ожидать значительных уступок палестинцам, чтобы закрепить любое соглашение о нормализации.



На прошлой неделе Нетаниягу заявил, что нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией станет “качественным скачком вперед” и “изменит историю”, отметив, что потенциальное соглашение является одной из его главных политических целей. Премьер сказал, что не может гарантировать, что сделка состоится, поскольку “это зависит от саудовцев”, но он “определенно на это надеется”.