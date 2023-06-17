



Саудия выдвигает ультиматумы для нормализации с Израилем: что думают в США

Вашингтон не считает нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией вероятной в обозримом будущем, однако все равно активизировал для его достижения усилия.



Об этом говорится в материале The New York Times.



Уточняется, что в последнее время проводились переговоры на эту тему, в которых активно участвовали американский госсекретарь Энтони Блинкен и советник Белого Дома по национальной безопасности Джейк Салливан.



Как сообщалось ранее, посланник США Бретт Макгерк возглавил делегацию, которая отправилась в Саудовскую Аравию, в рамках усилий по достижению договоренностей о нормализации. Тем не менее, несколько американских официальных лиц оценили шансы на сделку менее чем в 50%.



Уточняется, что Эр-Рияд требует от США в обмен на нормализацию с Израилем сотрудничество в вопросе обогащения урана "в гражданских целях". Израиль же опасается, что это приведет к гонке ядерных вооружений на Ближнем Востоке.



Среди других требований - гарантии США по защите страны в случае нападения на нее со стороны враждующих группировок и снятие определенных ограничений на продажу оружия королевству.



По словам источников, требование относительно "вопроса о двух государствах" отошли на второй план. Таким образом, наследный принц Саудовской Аравии хочет уступок от США.