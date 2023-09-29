



Саудия согласится на нормализацию даже без серьезных уступок палестинцам

Саудовская Аравия полна решимости заключить соглашение о военной обороне с соединенными штатами в обмен на нормализацию отношений с Израилем – даже без серьезных уступок палестинцам, согласно сообщению информационного агентства Reuters.



Издание пишет, что палестинцы действительно могут рассчитывать на какие-то уступки, которые они получат в рамках соглашения, но не предполагается, что это будет включать в себя далеко идущие шаги, аналогичные другим пунктам по их делам в предыдущих соглашениях Израиля с другими странами региона.



"Нормализация будет происходить между Израилем и Саудовской Аравией. Если палестинцы будут противиться этому – королевство продолжит свой путь без них. Саудовская Аравия поддерживает мирный план для палестинцев, но на этот раз королевство хочет чего-то собственно для Саудовской Аравии, а не только для палестинцев", – цитирует Reuters один из источников, который пояснил.



Согласно инсайдерской информации, оборонное соглашение между США и Саудовской Аравией будет аналогично отношениям между США и Израилем, "который получает самое современное американское вооружение и проводит совместные учения по обороне ВВС".



Кроме того, сообщается о прорыве и в гражданском ядерном вопросе. Саудовцы пойдут на компромисс по ряду требований, которые они выдвинули по этому вопросу, включая согласие подписать раздел 123 закона США об атомной энергии, который устанавливает основу для мирного сотрудничества США в ядерной области, против чего саудовцы выступали ранее.

