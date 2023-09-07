



Саудия отказала во въезде министрам Израиля для участия в конференции ЮНЕСКО

Саудовская Аравия отказалась выдать въездные визы министру иностранных дел Израиля Эли Коэну и министру образования Йоаву Кишу для участия в предстоящей конференции ЮНЕСКО.



По сообщению 13 канала, Тель-Авив пытался получить въездные визы и приглашения для двух министров для участия в заседании Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, которое пройдет с 10 по 25 сентября. Королевство воспрепятствовало их въезду, отказавшись выдать визы, и участие Израиля ограничено профессиональными представителями.



Ссылаясь на анонимных израильских чиновников, канал сообщил, что министерство иностранных дел Израиля провело переоценку ситуации с Соединенными Штатами, при этом американские чиновники пояснили, что “время для попытки визита министров в Саудовскую Аравию неподходящее”.



Хотя тайные визиты и встречи между саудовскими и израильскими официальными лицами, как сообщается, уже неоднократно проводились, выдача таких виз для участия израильских министров “будет выглядеть как официальный визит, хотя две страны пока не поддерживают открытые дипломатические отношения”.