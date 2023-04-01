



Саудия ищет помощь в развитии ядерной программы у России или Китая - NYT

В течение многих лет Саудовская Аравия оказывала давление на США, чтобы они помогли ей разработать ядерную программу, поскольку королевская семья готовится к пост-нефтяной эре. Но переговоры по ядерной программе все еще не дали результата во многом из-за отказа правительства Саудовской Аравии согласиться на условия. призванные помешать ей разработать ядерное оружие, - об этом сообщили источники, знакомые с дискуссиями, американской газете The New Yourk Times.



В субботу NYT сообщила, что официальные лица Саудовской Аравии в настоящее время рассматривают варианты взаимодействия с другими странами, включая Китай и Россию. В то же время официальные лица Саудовской Аравии возобновляют давление на США - их предпочтительного партнера - предложив нормализовать отношения с Израилем в обмен на американское сотрудничество в строительстве ядерных реакторов и дополнительные гарантии. О такой возможной сделке сообщалось в прошлом месяце в американских СМИ.



По данным газеты, новые подробности об усилиях Саудовской Аравии открывают окно к трудностям и недоверию между Эр-Риядом и Вашингтоном, а также к внешней политике, изложенной наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. В центре политики — большая независимость от США при одновременном расширении партнерских отношений с другими мировыми державами, в том числе с Китаем.



Некоторые аналитики заявили газете, что это часть стратегии, направленной на то, чтобы заставить Вашингтон работать с правительством Саудовской Аравии на его условиях. Другие говорили, что бин Салман видит мир с несколькими центрами силы, в котором США играют менее доминирующую роль как сверхдержава. В этом контексте следует упомянуть, что Саудовская Аравия в марте согласилась возобновить свои отношения с Ираном при посредничестве Китая.



Усилия Саудовской Аравии по развитию ядерной программы вызывают беспокойство у администрации в Вашингтоне, а принц бин Салман заявил, что его страна разработает ядерное оружие, если это сделает Иран. По данным издания, бин Салман также считает, что имеет право эксплуатировать потенциальные запасы урана в Саудовской Аравии для производства энергии и даже на экспорт.