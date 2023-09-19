



Саудия и ЕС выступили с новой инициативой по израильско-палестинскому миру

Саудовская Аравия и Европейский Союз выступили с новой инициативой “Усилия по случаю Дня мира”, с пакетом стимулов для израильтян и палестинцев в надежде дать толчок израильско-палестинскому мирному процессу, который был заморожен в течение последнего десятилетия. К инициативе также присоединились Иордания, Египет и Лига арабских государств, первое заседание которой состоялось в понедельник, 18 сентября на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



“Мы знаем, что стороны не готовы на данном этапе”, – заявил журналистам в Нью-Йорке глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после встречи, в которой приняли участие представители 60 государств-членов ООН. “Мы не можем бездействовать, повторяя мантру о решениях для двух государств, не делая все, что можем для их достижения. Результатом встречи стало более сильное стремление многих людей активнее участвовать в реализации решения о создании двух государств, которое является единственным жизнеспособным решением".



По его мнению, “не существует альтернативы” разрешению конфликта с участием двух государств, и “не существует другого жизнеспособного решения”.



В ЕС заявили, что были созданы три рабочие группы, в том числе по политике и безопасности, экономике и окружающей среде. Прогресс в создании пакета стимулов к сентябрю 2024 года будет оцениваться каждые три месяца. Также создан механизм, позволяющий израильтянам и палестинцам отдельно взаимодействовать с этой инициативой.



Стороны, участвующие в этой инициативе, поддерживают решение конфликта с участием двух государств на основе границ с прилегающей палестинской территорией до 1967 года, заявили в ЕС.



Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил в понедельник, 18 сентября, что не будет решения палестино-израильского конфликта без независимого палестинского государства.



