



Саудиты прекратили переговоры о нормализации: Израиль в замешательстве – СМИ

Саудовская Аравия сообщила администрации Байдена, что намерена заморозить переговоры о нормализации отношений с Израилем при посредничестве США, поскольку правительство премьер-министра Биньямина Нетаниягу не желает идти на какие-либо уступки палестинцам. США проинформировали Израиль о позиции Саудовской Аравии. Об этом сообщил саудовский новостной сайт Elaph со ссылкой на официальных лиц в офисе Нетаниягу,



В статье говорится, что Израиль "сбит с толку" этим шагом, поскольку предполагал, что Саудовская Аравия готова продвигаться вперед в нормализации отношений, без привязки к палестинскому вопросу.



Несмотря на требования крайне правых министров Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира о том, чтобы Израиль не делал никаких уступок палестинцам, в прошлом месяце Нетаниягу дал понять, что он открыт для шагов в сторону палестинцев, если от этого будет зависеть соглашение о нормализации отношений с Саудовской Аравией, и намекнул, что не позволит членам коалиции заблокировать соглашение.



"Считаю ли я, что это возможно, и думаю ли я, что политические вопросы заблокируют это? Я в этом сомневаюсь. Если будет политическая воля, найдется политический способ добиться нормализации и формального мира между Израилем и Саудовской Аравией", — сказал Нетаньяху в интервью агентству Bloomberg.