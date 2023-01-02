



Сатановский нашел "простую формулу победы" над США

Россия имеет все шансы переиграть США на их же поле. Как Москве перехватить инициативу в масштабном противостоянии, говорит "политолог" Е. Сатановский.



Директор Института стран Ближнего Востока Евгений Сатановский отметил, что американцы накопили большую денежную массу по одной простой причине — в США печатают доллары «в любых количествах, не обращая внимания ни на что». Притом Вашингтону удалось сделать «зеленый» мировой резервной валютой и подсадить на него полмира.



«Вот что они на самом деле умеют лучше всех, так это рекламировать себя и свои товары, включая абсолютное фуфло. Ну, и гнобить конкурентов тоже научились идеально. Кого лаской, кого таской... Причём сбоит и искрит у них сейчас только потому, что они на своём величии с момента распада СССР настолько зациклились и до того обнаглели, что страх Божий совсем потеряли и со своими запредельными извращениями в распыл пошли», — рассуждает политолог.



Но это, по его словам, и слабое место США. Переиграть Соединенные Штаты можно на самой обычной нормальности, чего у России в избытке. Стоит понимать, что Москва не испытывает страха перед Вашингтоном или кем-либо еще. Но и, являясь значимой мировой державой, жить никого по-своему не учит, «русский образ жизни» не навязывает и выволочек за следование другим идеалам не делает. При этом и в обиду своих не дает, доказывая делом верность слову.



«Мы такие, как мы есть, и такими останемся. Уважая свою и чужую историю и не наполняя её непрерывным враньём. Поддерживая всё хорошее, что накоплено в стране за последнюю тысячу лет её существования и было до того, в том числе в государствах, частично или полностью вошедших в её состав. Россия… сложная система, в которой сосуществует огромное множество других, подобно коралловому рифу с его бесчисленными обитателями или какой угодно другой большой экосистеме. И тут лучшее наследие допетровской Руси, Российской империи, Советского Союза и России нынешней может только дополнять друг друга», — написал Сатановский в своем Telegram-канале.