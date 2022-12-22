



"Сатана II": Путин снова угрожает ядерными ракетами

Президент России Владимир Путин выступил с новым предупреждением о том, что российская межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат", прозванная "Сатана II" вскоре может быть готова к развертыванию.



В обращении к военным начальникам в среду Путин намекнул на будущее участие в конфликте "Сатаны II", которая долетит до Великобритании за три минуты.



"Если Финляндия хочет присоединиться к этому блоку, то наша цель абсолютно легитимна — поставить под сомнение существование этого государства. Это логично. Если США угрожают нашему государству, это хорошо: вот вам "Сармат", а от вас останется ядерный пепел, если вы считаете, что России не должно быть. А Финляндия говорит, что она заодно с США. Ну, становись в очередь", — заявил российский президент.



Он также отметил, что дальность "Сармата" позволяет не создавать ядерную базу ближе к своей финской границе, потому что поразить Великобританию можно даже из Сибири. А если запустить гиперзвуковую ракету из Калининграда, она долетит до цели за 200 секунд.



Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" имеет длину около 35 метров, весит 220 тонн и может нести одновременно 15 легких ядерных боеголовок, выполненных в виде нескольких головных частей с независимым наведением, что означает, что одна ракета может поразить множество целей одновременно.



Ракета была разработана как преемник советской межконтинентальной баллистической ракеты "Сатана", также известной как Р-36 или "Воевода", которая могла нести только 10 боеголовок и имела дальность от 10 до 16 тысяч километров. Согласно данным Центра стратегических и международных исследований США, дальность "Сармата" – до 18 0000 километров.