



Саратовской губернатор: никаких чрезвычайных происшествий не произошло

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин прокомментировал инцидент, произошедший сегодня ранним утром, 5 декабря, в Энгельсе. Заявление он сделал в своём Telegram-канале.



Жителей напугала яркая вспышка и последующий громкий звук, которые видны и слышны на видеозаписях, распространяющихся в социальных сетях. По информации очевидцев ИА «Версия-Саратов», утром рядом с Лётным городком полиция оцепила дороги. Корреспондент ИА «Версия-Саратов» пытался связаться с представителями официальных органов, но никто комментарий не дал.



Ситуацию прокомментировал Бусаргин. «Уважаемые жители, в социальных сетях и СМИ распространяется информация о громком хлопке и вспышке в Энгельсе ранним утром. Хочу заверить, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло. Поводов для беспокойства нет. Ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал. Информация о происшествиях на военных объектах проверяется силовыми структурами», — написал он в Telegram-канале.