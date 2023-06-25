



Сара Нетаниягу прилетела в Англию и присутствует при допросе Мильчена

Сегодня, 25 июня, в Брайтоне, Англия, начал давать показания бизнесмен Арнон Мильчен, “ключевой свидетель” по делу 1000. Показания транслируются в зал суда в прямом эфире из отеля в Великобритании.



При даче показаний лично присутствует супруга премьер-министра Сара Нетаниягу. Перед началом дачи показаний Мильчен заявил, что присутствие Сары не повлияет на него.



В начале своих показаний Мильчен рассказал, что 7 лет назад его допрашивали в Израиле: "Начались расследования и вопросы. Я не хотел подвергать своих детей всем нападкам и разборкам и объяснять им, что это такое, поэтому я решил, что они получат образование в Англии".