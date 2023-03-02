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Сара Нетаниягу об инциденте в парикмахерской: это могло закончиться убийством
02.03.2023 19:03 Алина Груднева

Сара Нетаниягу об инциденте в парикмахерской: это могло закончиться убийством

Супруга премьер-министра Сара Нетаниягу прокомментировала вчерашний инцидент возле парикмахерской на Кикар Ха Медина, в ходе которого протестующие против правовой реформы не позволяли ей покинуть заведение.

Об этом она написала в Instagram.

Жена Биньямина Нетаниягу поблагодарила за поддержку, которую она получила в соцсетях. Также она поблагодарила полицию, ШАБАК и министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира.

"Ужасное событие, произошедшее вчера, могло закончиться убийством. Пора положить конец анархии. Пришло время лидерам оппозиции осудить насилие, анархию и подстрекательство", - сказала она.

 

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