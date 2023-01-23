



Сара Нетаниягу об Аелет Шакед: полная ложь

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его жена Сара явились сегодня, 23 января, в мировой суд Ришон-ле-Циона, чтобы дать показания о своих отношениях. Показания супругов Нетаниягу были даны в рамках защиты по иску о клевете, поданному Давидом Шимроном, который был адвокатом Нетаниягу, против Давида Арци.



Во время дебатов Сара Нетаниягу заявила, что вопреки тому, что было опубликовано в прессе, она не возражала против полета Аелет Шакед с ее мужем: "Утверждение о том, что я не давала согласия на то, чтобы Аелет Шакед летела в одном самолете с премьер-министром, - полная ложь. Этого не было, это полностью выдумано".



Кроме того, была воспроизведена запись, в которой утверждалось, что из-за вмешательства Сары Нетаниягу в Ливане были убиты солдаты. Сара Нетаниягу вспыхнула и сказала: "Есть предел лжи. Обвинять меня в том, что из-за меня погибли солдаты? Этой истории не существовало, и она выдумана от начала до конца. Обвинять меня за Ливан? Какие еще операции я предотвратила? Самое дорогое моему сердцу - это солдаты ЦАХАЛа - как вы можете говорить такое?".