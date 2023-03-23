



Сара Нетаниягу: горстка анархистов не представляет большинство

Супруга премьер-министра Сара Нетаньяху призвала лидеров оппозиции осудить насилие со стороны протестующих в отношении министров.



Таким образом она прокомментировала нападение на министра сельского хозяйства Ави Дихтера.



По словам Сары Нетаниягу, лидеры оппозиции до сих пор не осудили протестующих, которые на прошлой неделе заблокировали ее в парикмахерской в Тель-Авиве.



"В последние недели были слышны и опубликованы угрозы убить премьер-министра, меня и наших сыновей, министров правительства, таких как Ярив Левин и Итамар Бен-Гвир, и других представителей общественности. Я решительно осуждаю эти подстрекательства и насильственные нападения, которым нет места среди нас", — подчеркнула она.



Супруга Нетаниягу выразила надежду на то, что полиция, прокуратура и юридический советник правительства предпримут решительные действия против подстрекателей и нарушителей закона, применяющих насилие.



"В то же время я знаю, что эта горстка анархистов не представляет большинство израильских граждан, заинтересованных в диалоге, единстве и компромиссе. Мы не должны доходить до кровопролития, насилия и подстрекательства, даже если у нас есть разногласия. Я призываю всех успокоиться и работать вместе для достижения широкого консенсуса", - добавила она.