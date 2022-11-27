



Самый популярный автомат среди бандитов Израиля



В эти выходные детективы из полицейского участка Кфар-Касем совместно с бойцами МАГАВа и кинологическим подразделением Центрального округа провели рейд в городе. Одна из собак, специализирующаяся на обнаружении оружия, к удивлению полицейских, обнаружила пистолет-пулемет MP5, который считается самым популярным и востребованным среди преступных организаций Израиля. неподалеку полиция обнаружила автоматическую винтовку типа Тавор, предположительно украденную с военной базы.



Житель Кфар-Касем был арестован для допроса по подозрению в том, что оружие принадлежит ему. "Мы продолжаем выявлять тенденцию контрабандного ввоза винтовок MP5 в Израиль через арабские страны, - рассказал офицер полиции, - это оружие сегодня наиболее востребовано среди преступных организаций в Израиле. Оно контрабандой ввозится в Израиль из Иордании, Ливана и Сирии. Цена на него только растет и растет.



По оценкам полиции, в распоряжении преступных организаций Израиля находится несколько десятков пистолетов-пулеметов MP5, которые они используют для убийств и для защиты от своих противников. На сегодняшний день полиции удалось изъять только два пистолета-пулемета этой типа.



"Это один из лучших пистолетов-пулеметов в мире, в этом нет никаких сомнений", - объясняет старший офицер полиции. "Он доказал свои возможности во многих операциях. Он тихий и эффективный. Из него очень удобно стрелять, он также может работать с глушителем. Его дальность поражения может достигать 200 метров". Пуля имеет диаметр 9 мм, и из нее можно выпустить 800 пуль в минуту".



Пять видов оружия, которые сегодня считаются наиболее популярными среди преступных организаций, это:



MP5, который стоит около 250 000 шекелей.



автомат "Карло" стоимостью около 40 000 шекелей



М-16 стоимостью 100 тысяч шекелей



автомат Калашникова стоимостью около 75 тысяч шекелей



пистолет "Глок" стоимостью около 45 000 шекелей.



Среди другого оружия, которое считается востребованным, вы можете найти израильский Тавор стоимостью около 90 000 шекелей, пистолет-пулемет типа Негев стоимостью около 150 000 шекелей.