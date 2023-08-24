



Самые короткие в мире: В Кемеровской области показали предвыборные дебаты

На телеканале “Россия 1” сорвались политические дебаты перед выборами в заксобрание Кемеровской области – никто из кандидатов на них не явился. Об этом пишет “Коммерсант”.



В дебатах должны были принимать участие представители КПРФ и ЛДПР. В итоге трансляция продолжалась лишь несколько секунд – ведущий дебатов сообщил, что “в студию никто не пришел, поэтому эфир продолжит тематическое вещание”.



В КПРФ заявили, что “кандидат в губернаторы от партии Екатерина Грунтовая в это время встречалась с избирателями, поэтому не смогла участвовать в дебатах”. В ЛДПР сказали, что в тот день “в регион приезжал лидер партии Леонид Слуцкий, и все были заняты на соответствующих предвыборных мероприятиях”.



Выборы в Кемеровской области пройдут в единый день голосования 10 сентября. В регионе будут избирать губернатора, а также законодательное собрание.