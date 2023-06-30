



Самоуважение и свобода: у Зеленского ответили на заявление Трампа об уступках РФ

Украина не будет уступать территории ради завершения войны, потому что это вопрос самоуважения и свободы. Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter в пятницу, 30 июня.



Он ответил на заявление бывшего президента США Дональда Трампа, который предположил, что, возможно, Украине придется уступить некоторые территории России, чтобы остановить войну.



"Примитивные соглашения "территория в обмен на мир" неизменно приводят лишь к эскалации конфликта и последующим этапам войны. Любая уступка агрессору обязательно провоцирует его на резкое расширение агрессивных действий, рост захватнических аппетитов и желание демонстративно обнулять международное право", - отметил Подоляк.



Также он подчеркнул, что "ни одна зрелая и суверенная страна никогда не пойдет на подобные соглашения, если хочет сохранить самоуважение и свободу. И никогда не предложит самоубийство другим странам-партнерам. Это же аксиома".



Напомним, ранее Дональд Трамп заявлял, что Украина могла бы избежать нападения России, если бы согласилась на территориальные уступки и нейтральный статус НАТО.