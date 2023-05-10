



Самоубийство экс-военнослужащей: Беннет почтил ее память

Нафтали Беннет отдал дань уважения бывшей военнослужащей, которая была застрелена на КПП Бейт-Ятир в попытке покончить таким образом жизнь самоубийством.



Ливнат Грин была принята Беннетом и его семьей несколько лет назад, когда осталась без жилья.



"Мы тепло приняли ее в нашем доме, и она спала в комнате нашей дочери Михаль, и мы услышали ее сложную историю", — сказал Беннет.



Он назвал погибшую умной девочкой со сложной историей жизни.



"После того, как мы нашли для нее решение с жильем, мы также работали, чтобы помочь Ливнат найти работу в Беэр-Шеве, и пытались помочь другими способами, чтобы она встала на правильный путь. Ее смерть очень болезненна", - отметил он.



Беннет добавил, что необходимо не забывать о трудностях людей, которые имеют проблемы с психическим здоровьем и помогать им. Как известно, Ливнат страдала от посттравматического расстройства.



"Да будет благословением твоя память, дорогая Ливнат. Я и моя семья всегда будем помнить тебя", - резюмировал Беннет.