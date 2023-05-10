Самоубийство экс-военнослужащей: Беннет почтил ее память
Нафтали Беннет отдал дань уважения бывшей военнослужащей, которая была застрелена на КПП Бейт-Ятир в попытке покончить таким образом жизнь самоубийством.
Ливнат Грин была принята Беннетом и его семьей несколько лет назад, когда осталась без жилья.
"Мы тепло приняли ее в нашем доме, и она спала в комнате нашей дочери Михаль, и мы услышали ее сложную историю", — сказал Беннет.
Он назвал погибшую умной девочкой со сложной историей жизни.
"После того, как мы нашли для нее решение с жильем, мы также работали, чтобы помочь Ливнат найти работу в Беэр-Шеве, и пытались помочь другими способами, чтобы она встала на правильный путь. Ее смерть очень болезненна", - отметил он.
Беннет добавил, что необходимо не забывать о трудностях людей, которые имеют проблемы с психическим здоровьем и помогать им. Как известно, Ливнат страдала от посттравматического расстройства.
"Да будет благословением твоя память, дорогая Ливнат. Я и моя семья всегда будем помнить тебя", - резюмировал Беннет.
אתמול בערב נשבר לנו הלב כשהתבשרנו גילת, אני והילדים שלוחמת מג״ב לשעבר ליבנת גרין מצאה את מותה הטראגי.— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) May 10, 2023
זכינו להכיר את ליבנת לזמן קצר. היא נכנסה לנו ללב.
לפני מספר שנים, לאחר שנודע לנו שליבנת, אז לוחמת מג״ב משוחררת, נאלצת לישון בליל חורף גשום באוהל הזמנו אותה לביתנו משך מספר… pic.twitter.com/SvhWVwfG0L