



Под наблюдением НАТО: три грузовых судна преодолели блокаду РФ в Черном море

Три гражданских грузовых судов - по одному из Израиля и Греции и одно с турецко-грузинской регистрацией - преодолела в воскресенье российскую блокаду в Черном море и встала на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная, пишет Forbes.



Спустя 22 дня после того, как Москва отменила соглашение с Киевом, которое позволяло Украине спокойно экспортировать десятки миллионов тонн зерна, а затем пригрозила прекратить морское сообщение с украинскими портами, мир назвал это блефом.



"Сообщения о том, что три гражданских судна беспрепятственно проследовали на Украину, могут свидетельствовать о том, что Россия не хочет или не может в настоящее время обеспечить такой досмотр", - отмечают в Институте изучения войны в Вашингтоне.



Самолеты НАТО внимательно следила за кораблями, направлявшимися в Измаил, небольшой украинский порт, расположенный на Дунае напротив Румынии. Предполагается, что в Измаиле суда перегрузят зерно, затем вернутся в Черное море и направятся в иностранные порты.



Израильское судно с бортовым номером Ams1, а также греческое судно с номером Sahin 2 шли на север от пролива Босфор, а турецко-грузинское судно Yilmaz Kaptan - на запад из северной Турции.



Над морем патрулировали не менее четырех военных самолетов НАТО: патрульный самолет P-8 ВМС США, радар поверхностного сканирования Challenger армии США, беспилотник RQ-4 ВВС США и самолет раннего предупреждения E-3 НАТО. Ни один из самолетов не несет обычного вооружения, но истребители НАТО - в том числе итальянские Eurofighter и румынские F-16 - находились неподалеку в Румынии.



Три грузовых судна не пытались скрыть свои намерения. Все они включили свои радиоретрансляторы, благодаря чему их местоположение и курс были видны всем, кто имеет доступ к Интернету и сайтам, отслеживающим движение судов.



Потрепанный Черноморский флот ВМФ России, потерявший несколько кораблей из-за украинских ракет и оказавшийся в Черном море после того, как 17 месяцев назад Россия расширила войну с Украиной, дал понять, что будет останавливать или даже атаковать корабли, идущие в Украину.



Успешная деблокада в воскресенье может стать сигналом для международных грузоотправителей о том, что возобновление операций из украинских портов вполне безопасно. "Российские силы, похоже, не хотят или не могут принудительно останавливать и досматривать нейтральные суда, направляющиеся в Украину через Черное море, несмотря на якобы созданные для этого условия", - отмечает ISW.



Вопрос о том, рискнут ли грузоотправители добираться до Одессы, расположенной в 100 милях к северу от дельты Дуная, остается открытым. Дунайские порты не обладают достаточными мощностями, чтобы заменить Одессу в качестве зернового порта.

