



Самолет Пригожина вылетел из Белоруссии в Москву

Частный самолет Embraer Legacy 600 (бортовой номер RA-02795), которым, как считается, пользуется бизнесмен и основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, вечером 27 июня вылетел с военного аэродрома Мачулищи под Минском.



Как сообщила мониторинговая группа «Беларускі Гаюн», бизнес-джет взлетел в 22:39 по местному времени и направился в сторону России. По оценке группы, самолет Пригожина пробыл в Мачулищах 14 часов и 59 минут. По данным сервиса FlightRadar24, самолет Пригожина пересек границу Беларуси и России и направляется в сторону Москвы. Пролетая над Московской областью, самолет выключил транспондеры.



С аэродрома кроме самолета Пригожина также взлетел второй бизнес-джет с бортовым номером RA-02878, который прилетел в Мачулищи из Петербурга утром 27 июня. Это самолет, судя по данным FlightRadar24, также пересек границу и направляется в Петербург.