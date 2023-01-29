



Самолет Лукашенко пролетел над Ираном, где произошли взрывы

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с необъявленным визитом в ОАЭ и Зимбабве.



По пути в ОАЭ самолет Лукашенко летел над Ираном, где этой ночью произошли мощные взрывы. Об этом сообщает издание "Хартия'97".



Издание ссылается на политолога Дмитрия Болкунца, который написал: "Самолет Лукашенко с золотым унитазом летел из Минска в Абу-Даби над территорией Ирана. Теперь придется прокладывать новый маршрут".



Также политолог опубликовал траекторию полета самолета с президентом РБ.



