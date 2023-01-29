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Самолет Лукашенко пролетел над Ираном, где произошли взрывы
29.01.2023 09:08 Ольга Белозерова

Самолет Лукашенко пролетел над Ираном, где произошли взрывы

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с необъявленным визитом в ОАЭ и Зимбабве.

По пути в ОАЭ самолет Лукашенко летел над Ираном, где этой ночью произошли мощные взрывы. Об этом сообщает издание "Хартия'97"

Издание ссылается на политолога Дмитрия Болкунца, который написал: "Самолет Лукашенко с золотым унитазом летел из Минска в Абу-Даби над территорией Ирана. Теперь придется прокладывать новый маршрут". 

Также политолог опубликовал траекторию полета самолета с президентом РБ.

 

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