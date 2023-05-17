



Саммит Quad отложен после того, как Байден отменил поездку в Австралию

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе в среду заявил, что встреча лидеров Quad на следующей неделе в Сиднее не состоится после того, как президент США Джо Байден отменил свой визит в Австралию.

Альбанезе сказал, что лидеры Австралии, США, Индии и Японии вместо этого встретятся на саммите G7 в Японии в эти выходные. Глава австралийского правительства также сообщил, что, возможно, премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Сидней на следующей неделе.



Президент США Байден объявил во вторник, что отложит австралийский этап своей поездки в Азию, а также поездку в Папуа-Новую Гвинею, учитывая неопределенность и интенсивные переговоры с оппозиционной Республиканской партией, чтобы гарантировать, что Америка не объявит дефолт по своему долгу впервые в истории.



Президент Байден был вынужден обратить внимание на внутреннюю политику, поскольку он работает над заключением сделки с республиканцами, чтобы предотвратить дефолт США по своим долгам в конце этого месяца.



“Поскольку это должно быть решено до 1 июня — в противном случае будут весьма радикальные последствия для экономики США, которые повлияют на мировую экономику – по понятным причинам ему пришлось принять это решение”, – объяснил Альбанезе.



В ноябре 2017 года Индия, Япония, США и Австралия сформулировали давно назревавшее предложение о создании “Четверки” для разработки новой стратегии сохранения критических морских путей в Индо-Тихоокеанском регионе свободными от какого-либо влияния в условиях агрессивного поведения Китая в регионе.



Пекин претендует на суверенитет над всем Южно-Китайским морем. Но у Вьетнама, Малайзии, Филиппин, Брунея и Тайваня есть встречные претензии. В Восточно-Китайском море Китай имеет территориальные споры с Японией.