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Саммит НАТО в 2024 году пройдет в Вашингтоне, в 2025 – в Нидерландах | Фото: NATO
11.07.2023 22:34 Дара Киевская

Саммит НАТО в 2024 году пройдет в Вашингтоне, в 2025 – в Нидерландах

Следующий саммит Организации Североатлантического договора пройдет в 2024 году в Вашингтоне, а в 2025 году – в Нидерландах.

Это следует из заключительного коммюнике, принятого во вторник, 11 июля, в Вильнюсе по итогам саммита НАТО.

"Мы выражаем признательность за щедрое гостеприимство, оказанное нам Литовской Республикой. Мы с нетерпением ожидаем новой встречи по случаю 75-летия Североатлантического союза в Вашингтоне, округ Колумбия, в 2024 году, а затем встречи в Нидерландах в 2025 год", - сказано в документе.

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