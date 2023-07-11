



Саммит НАТО: Чего ждать Украине и что предложит Зеленскому Байден

Во вторник, 11 июля, в Вильнюсе стартовал 36-й саммит НАТО – двухдневное событие, к которому готовился без преувеличения весь мир. Этот саммит уже назвали историческим. Ожидается, что Альянс пополнится новыми членами. Финляндия, Швеция и Украина ждут решения. И если с первыми двумя кандидатами на членство картина более-мене ясна, то с Украиной все не так однозначно. После длительных разговоров, переговоров, обсуждений Украина ожидает получить четкий сигнал от союзников, что она после завершения войны станет членом НАТО.



Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что союзники по НАТО достигли консенсуса по устранению плана действий по членству с пути Украины к вступлению в Альянс.



Однако до сих пор остается интригой, получит ли Украина политическое решение от союзников по вступлению в Альянс, или же партнеры предложат другой сценарий, по типу израильского.



Еще раз переговорить перед стартом саммита с западными партнерами в Вильнюс отправился Президент Украины Владимир Зеленский. Там он проведет ряд встреч, но центральная – с президентом США Джо Байденом, которая запланирована на среду, 12 июля. Эту информацию официально подтвердили в Белом доме.



Что ждать Украине от саммита НАТО



Накануне начала саммита в Вильнюсе в НАТО пообещали, что Украина получит сильнейшее сообщение по его итогам. В настоящее время страны-члены Альянса работают над завершением совместного коммюнике.



Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время открытия Общественного форума НАТО.



Он, в частности, выразил уверенность, что НАТО примет серьезные решения по Украине.



На вопрос: произойдет ли так, что Украина получит приглашение в НАТО, он сказал, что сейчас идет завершающая работа по итоговому заявлению.



"Мы сейчас финализируем коммюнике, разные элементы будут в нем, потом вы можете прочитать, что там, будьте уверены, там будет сильное сообщение Украины", – заявил Столтенберг, подчеркнув, что Украина стала гораздо ближе к НАТО и "пора отразить это во всех решениях Альянса".



Встреча Зеленского с Байденом



Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом в Вильнюсе. Встреча глав двух государств назначена на среду, 12 июля.



Напомним, накануне саммита НАТО Байден в интервью четко заявил: Украина пока не готова быть полноценным членом Альянса, но США и дальше будут всеми силами помогать Украине бороться за свою свободу и независимость.



"Завтра (12 июля – ред.) Байден встретится с Зеленским, и они обсудят долгосрочные обязательства помощи США и остальных союзников, чтобы помочь Украине защитить себя сейчас и не допустить будущую агрессию", – официально заявили в Белом доме.



Так, во время брифинга советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан напомнил, что 12 июля будет первое заседание Совета Украина – НАТО, где обсудят предоставление нового пакета помощи, долгосрочные потребности Украины и расширение взаимодействия между Украиной и НАТО.



Союзники, как отметил советник, также обсудят будущее членство Украины в НАТО.



"Как говорил Байден, если Украину принять сейчас, то это вовлечет НАТО в войну с Россией. Кроме этого, Украине еще необходимо провести некоторые реформы. Но союзники дадут совместный позитивный сигнал о членстве Украины в Альянсе", – добавил Салливан.



Как сообщал Mignews, лидеры НАТО соберутся в Вильнюсе на саммит 11-12 июля, где будут обсуждать членство Швеции и будущие отношения Альянса с Украиной. Излагая свои региональные планы, НАТО также даст странам указания относительно того, как модернизировать свои силы и материально-техническое обеспечение.



По оценкам официальных лиц НАТО, для полной реализации планов потребуется несколько лет, хотя при необходимости Альянс может немедленно вступить в бой.



А пока украинские дипломаты активно ведут переговоры на уровне Конгресса относительно продления помощи Украине, в частности, о продлении закона о ленд-лизе еще на год.



СПРАВКА:

НАТО была создана 12 странами Европы и Северной Америки 4 апреля 1949 года.

С тех пор еще 19 стран вступили в НАТО в ходе девяти раундов расширения (в 1952, 1955, 1982, 1999, 2004, 2009, 2017, 2020 и 2023 годах).

Статья 10 Североатлантического договора определяет, каким образом страны могут присоединиться к Североатлантическому союзу. Она гласит, что членство может быть предложено "любому европейскому государству, способному развивать принципы настоящего Договора и вносить свой вклад в безопасность Североатлантического региона".

Любое решение о приглашении какой-либо страны присоединиться к Североатлантическому союзу принимается Североатлантическим советом – главным политическим руководящим органом – на основе консенсуса среди всех государств-членов.

В настоящее время в состав НАТО входит 31 страна. Эти страны, называемые союзниками по НАТО, являются суверенными государствами, которые объединяются в рамках НАТО для обсуждения политических вопросов и вопросов безопасности и принятия коллективных решений на основе консенсуса.