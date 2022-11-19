



Саммит АТЭС - России: немедленно выведите войска из Украины

На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) осудили российскую агрессию против Украины.

По данным Укринформ, участники мероприятия по звали РФ к полному выводу войск.

"Большинство государств-членов решительно осуждают войну в Украине и подчеркивают, что она вызывает огромные человеческие страдания и усиливает существующую уязвимость мировой экономики – сдерживает рост, усиливает инфляцию, нарушает цепи поставок, подрывает энергетическую и продовольственную безопасность и повышает риски финансовой стабильности", - сказано в декларации.

В документе сказано, что саммит представляет собой форум для решения вопросов в сфере безопасности.

"Признавая, что АТЭС не является форумом для решения вопросов в сфере безопасности, мы признаем, что вопросы безопасности могут иметь серьезные последствия для мировой экономики", – добавили в документе.