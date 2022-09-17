



Самаркандский саммит: принято рекордное количество соглашений

В Самарканде на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества было принято рекордное количество соглашений.

По данным пресс-службы президента Узбекистана, саммит состоялся 16 сентября.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества в востребованных сферах и направлениях деятельности ШОС.

"Главным итоговым документом стала Самаркандская декларация Совета глав государств-членов ШОС", - сказано в коммюнике.

Уточняется, что было принято, в общей сложности, 44 документа - соглашения, концепции, программы и иные решения.

Члены ШОС договорились создавать эффективные транспортные коридоры, развивать "умное" сельское хозяйство и сферу ИИ, увеличить долю национальных валют во взаимных расчетах.

Также подписан Меморандум об обязательствах Ирана в целях получения статуса государства-члена ШОС, скорректированы процедуры приема Республики Беларусь в члены ШОС, а также о предоставлении Мальдивской Республике, Бахрейну, Объединенным Арабским Эмиратам, Республике Союз Мьянма, Государству Кувейт статуса партнера по диалогу.

Культурной столицей ШОС в 2022-2023 годах договорились объявить Варанаси, Индия.