



Самарканд: состоялась первая встреча глав стран Организации тюркских государств

Сегодня в узбекистанском городе Самарканде под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось первое заседание глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).



По информации пресс-службы Президента Узбекистана, во встрече приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.











Были обсуждены вопросы сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействия в области туризма, энергетики и сельского хозяйства. Рассмотрена повестка межрегионального сотрудничества в сферах науки и образования, технологий и инноваций.В своем выступлении Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поблагодарил участников саммита за поддержку инициативы об объявлении города Самарканда, являющегося символом мира и дружбы, центром науки и просвещения, "Столицей тюркской цивилизации".В период своего председательства в ОТГ Узбекистан намерен эффективно реализовать концепцию "Видение тюркского мира – 2040", укрепить авторитет организации, охватывающей обширный регион с населением свыше 170 миллионов человек.Обращено внимание на важность развития торгово-экономического сотрудничества, обеспечения свободного продвижения торговли, инвестиций и услуг.Лидер Узбекистана выдвинул инициативу о создании в рамках Организации "Пространства новых экономических возможностей".В рамках первого саммита Организации тюркских государств подписано более десяти документов, в том числе принята Самаркандская декларация.