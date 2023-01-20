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Салливан упомянул судебную реформу на встрече с Нетаниягу
20.01.2023 07:33 Ольга Белозерова

Салливан упомянул судебную реформу на встрече с Нетаниягу

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан на частной встрече с премьер-министром Биньямином Нетаниягу обсудил также план израильского правительства по судебной реформе.

Об этом сообщает журналист Барак Равид из Axios со ссылкой на американские официальные лица, проинформированные о встрече.

Как отмечается, это первый случай, когда высокопоставленный чиновник администрации Байдена напрямую обсуждал этот вопрос с Нетаниягу.

Издание пишет, что администрация Байдена обеспокоена тем, что план может нанести ущерб независимости израильской судебной системы и других демократических институтов .

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