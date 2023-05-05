



Салливан: США работают над нормализацией между Израилем и Саудией

Вашингтон прилагает усилия для нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.



Такое заявление сделал советник Белого Дома по национальной безопасности Джейк Салливан.



По его словам, в эту среду он говорил с главой Совета нацбезопасности Израиля Цахи Анегби на эту тему. Позже к обсуждению присоединился премьер-министр Биньямин Нетаниягу.



Салливан в очередной раз подчеркнул, что между Израилем и США близкие отношение. Тем не менее, он не стал комментировать, когда Белый Дом пригласит Нетаниягу посетить Вашингтон.