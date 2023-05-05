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Салливан: США работают над нормализацией между Израилем и Саудией
05.05.2023 12:25 Алина Груднева

Салливан: США работают над нормализацией между Израилем и Саудией

Вашингтон прилагает усилия для нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Такое заявление сделал советник Белого Дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, в эту среду он говорил с главой Совета нацбезопасности Израиля Цахи Анегби на эту тему. Позже к обсуждению присоединился премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Салливан в очередной раз подчеркнул, что между Израилем и США близкие отношение. Тем не менее, он не стал комментировать, когда Белый Дом пригласит Нетаниягу посетить Вашингтон.

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